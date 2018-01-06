حظك اليوم.. برج الحمل: «كن حذرًا فى التعامل مع الأشخاص»

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا:

يضعك أحد الزملاء اليوم أمام خيار مهم يبث فيك الحماسة والاندفاع، كن حذرًا في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلًا للثقة.



عاطفيًا:

تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك.



صحيًا:

عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسيًا.