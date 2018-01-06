القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 09:29 ص

«سعفان»: دليل إرشادي بالوثائق المطلوبة للحصول على المعاش بإيطاليا

وزير القوي العاملة،
وزير القوي العاملة، محمد سعفان،
وفاء علي
dostor.org/2012814

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وأسر المتوفين وحل مشاكلها أول بأول، فقد أعد مكتب التمثيل العمالي بميلانو- إيطاليا، دليلا إرشاديا بالوثائق المطلوبة من أسرة المتوفي للحصول علي المعاش.

تلقى الوزير تقريرا بهذا الدليل عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو، عزت عمران، أوضح فيه الوثائق المطلوب من أسرة المتوفي للحصول على المعاش، والمتمثلة في بطاقة المعاملة المالية (CODICE FISCAL)، ويتم استخراجها من السفارة الإيطالية بالقاهرة بموجب جواز سفر ساري لأرملة المتوفي والأبناء غير القصر الذين ما زالوا بالدراسة والأبناء القصر (إن وجدوا).

كما تتضمن الوثائق صورة جواز سفر ساري لمقدمي الطلب "لأرملة المتوفي والأبناء غير القصر وما زالوا بالدراسة"، وقيد عائلي حديث من مصلحة الأحوال المدنية، وشهادات ميلاد الأطفال القصر "إن وجدوا" في حالة عدم وجود جوازات سفر، وشهادة الزواج لأرملة المتوفي، وشهادة دخل حديثة "مفردات مرتب من جهة العمل لمن يعمل أو مفردات المعاش من التأمينات الاجتماعية لمن لا يعمل".

وتشمل الوثائق -أيضا- شهادة باللغة الإنجليزية من البنك برقم الحساب البنكي باليورو، حتى يتسنى تحويل مبلغ المعاش علي هذا الحساب البنكي مباشرة، وشهادة من المدرسة أو الكلية تثبت أن الابن ما زال يدرس لديهم.

وقال المستشار العمالي: إنه يجب أن يتم التنبيه علي المواطن بأن يخطر إدارة البنك بأن اسم المواطن سيكون اللقب في الأول والاسم هو الثاني وهذا هو المتبع في أوروبا، ويتم استيفاء المستندات الصادرة باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإيطالية لدي مترجم معتمد وتصديقها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وترسل الطلبات للمكتب العمالي لتقديمها لهيئة التأمينات الإيطالية، ويمكن تقديم تلك المستندات عن طريق النقابة العمالية المختصة.

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