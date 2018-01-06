مدير أمن الجيزة يتفقد الكنائس لتأمين قداس عيد الميلاد

تفقد اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس، والأقباط المتوافدين لحضور قداس عيد الميلاد.



وطالب "سعد" الضباط والأفراد المشاركين فى عملية التأمين بتشديد الإجراءات الأمنية، وارتداء الصديرى الواقى، مع الالتزام بتوفير حرم آمن للكنائس، وتوسيع دائرة الاشتباه.



ويشارك فى عملية التأمين الشرطة النسائية التابعة لمديرية أمن الجيزة، لتفتيش الحقائب الخاصة بالسيدات، فى ظل الإقبال على الكنائس بأنحاء المحافظة للاحتفال، خاصة بمطرانية الجيزة الكائنة بشارع مراد.



كما يشارك فى عملية التأمين ضباط المفرقعات، لإجراء عملية تمشيط للكنائس، بالإضافة إلى الاستعداد للتعامل مع أى جسم غريب يتم العثور عليه، بالإضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية، وضباط الانتشار السريع بمحيط الكنائس.