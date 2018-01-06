القاهرة : السبت 06 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:26 م

عاجل.. أوامر سعودية ملكية جديدة بعد قليل
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
مصر
السبت 06/يناير/2018 - 09:11 ص

مصريان يحصلان على 600 ألف جنيه نصف مستحقاتهما بشركة متعثرة بالسعودية

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان،
وفاء علي
dostor.org/2012810

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات العاملين بإحدى الشركات المتعثرة بالمملكة، حيث تم صرف نسبة 50% من مستحقات بعض العاملين بإجمالي 129 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين المصريين بإحدى الشركات «القابضة» بالسعودية المتعثرة ماليا، وتمر بظروف اقتصادية صعبة، وتم إيقاف جميع خدماتها لدي وزير العمل السعودية نظرا لمخالفاتها الكثيرة، وإيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال «سعفان» إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بزيارة الشركة المتعثرة أكثر من مرة، واستقبل العاملين بها كثيرا، واستمع إلي شكواهم، فضلا عن ترتيب عدة لقاءات بين العمال والسفير هاني صلاح القنصل العام، بالإضافة إلي قيام القنصلية بمخاطبة الخارجية بهذا الشأن.

كما قام القنصل العام، والمستشار العمالي والمستشار القانوني بزيارة الشركة والتفاوض مع أحد الشركاء للمطالبة بالمستحقات كاملة للعاملين جميعا بلا استثناء، غير أن الشركة رفضت لتعثرها ماليا، ووافقت في النهاية علي صرف 50% من مستحقات بعض العاملين بها علي أن يكون صرف هذه النسبة تباعا في الشهور التالية.

وبدأت الشركة الصرف بنسبة 50% من مستحقات «أحمد.أ.أ» وحصل علي 85 ألف ريال سعودي، و«هشام.أ» حصل علي 44 ألف ريال، بإجمالي 129 ألف ريال، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا، ورفض العامل «خضر.أ.أ.م»، طالبًا مستحقاته كاملة، ومازالت عمليات الصرف تتوالي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم

منذ يومين

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته

منذ يومين

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 18

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

الآن

مرتضى منصور يُهدد بعدم خوض مباراة القمة

روسيا تُهاجم أمريكا فى مجلس الأمن: الاجتماع حول إيران «ذريعة وهمية»

مصدر أمنى: المتوفى داخل قسم المقطم «مدمن مخدرات»

الليلة.. محمد رمضان فى ضيافة «Saturday Night Live بالعربى»

الأكثر قراءة

هذه الأطعمة تزيد الوزن وتضعف الصحة الجنسية بعد عمر الـ30

«الأعلى للجامعات» يلغي اعتماد شهادات خريجي أكاديمية الفنون

تعرف على الممنوعين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

تفاصيل محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم

ألبومات الصور

عواصف فى سماء القاهرة

انطلاق حملة خليك «زي آدم» ومترميش حاجة على الأرض

الأمطار تغرق شوارع بورسعيد

نائب وزير الخارجية اليوناني في الأهرامات

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

الأكثر قراءة

هذه الأطعمة تزيد الوزن وتضعف الصحة الجنسية بعد عمر الـ30

«الأعلى للجامعات» يلغي اعتماد شهادات خريجي أكاديمية الفنون

تعرف على الممنوعين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

تفاصيل محاولة اقتحام قسم شرطة المقطم

كشكول

"التعليم العالي" ترفض الهدنة في حربها مع "الكيانات الوهمية"

"كتاب الشفاء" لطفل "التوحـد".. نبحث معك

أمين عام "البحوث الإسلامية": تطوير المناهج مستمر واستبعدنا القضايا التي ليس لها وجود بسبب التطور

"التعليم" تجتمع بإدارات "مدارس ٣٠ يونيو" لبحث مشاكلها

التعليم تنفى وقف تدريب المعلمين على « بنك المعرفة»

ads
منوعات

تعرّف على السبب الغريب لحب ترامب لـ«ماكدونالدز»

دراسة: قردة «البونبوس» تحب مخالطة البشر الأشرار

كتاب يكشف العلاقة الغرامية بين «الأميرة ديانا وجورج مايكل»

المثقف

دار «العين» تطرح رواية «عزلة الثلج»

ولاد الكار

«الصحفيين»: فتح باب الترشح في انتخابات المحررين الاقتصاديين الأحد

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: «مشاريع مهمة فى الطريق إليك»

الصحة

حكاية فتاة تحقق أحلامها رغم إصابتها بورم نادر فى وجهها (صور)

الدستور على فيسبوك
ads