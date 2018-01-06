القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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المرأة و الطفل
السبت 06/يناير/2018 - 09:07 ص

دراسة: عمر زيجات السمراوات أطول من الشقراوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2012809

يميل دائما الرجال للارتباط بالنساء الشقراوات، اعتقادًا منم أن الشقراوات أصغر سنًا وأكثر جمالًا، مقارنة بالنساء صاحبات البشرة السمرة.

وفي دراسة جديدة، نشرت على موقع «مترو»، تبين أن النساء السمراوات أكثر صحة، وجاذبية، مقارنة بغيرهم.

وأظهر باحثون من جامعة «أوجسبورج»، أن أكثر الزيجات الناجحة كانت للنساء صاحبات الشعر الأسود، والبشرة الداكنة.

وأكد الباحثون، أن النساء السمراوات، أكثر عيشًا بصحة جيدة، بالإضافة إلى أن فترة زواجهن طويلة الأمد، على عكس الشقراوات.

وتمكن المشاركون الذكور في الدراسة، من إصدار أحكام استنادا إلى فحص موجز لبعض الصور لسيدات شقراوات وسمراوات، حيث أظهرت النتائج اختيار السمراوات إذا تعلق الأمر بالزواج، والشقراوات في حالة النزوة.

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