القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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السبت 06/يناير/2018 - 08:58 ص

حبس طيار و3 آخرين في «حادث البالون بالأقصر»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2012808

أمرت نيابة الأقصر الجزئية، بحبس كل من مدير شركة البالون، مندوب الشركة المسئولة عن الرحلة، مدير أرض الإقلاع، طيار الرحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإهمال وإقلاع رحلة بالون رغم تحذير الأرصاد، الذي أسفر عن مصرع سائح من جنوب إفريقيا وإصابة 12 آخرين.

وكانت الأقصر شهدت صباح أمس الجمعة، حادث بالون عارضا نتيجة سوء الطقس، الذي أودي بحياة سائح من جنوب إفريقيا « 34 عاما»، فيما أصيبت الطفله الفرنسية فامي بيرست، 10 أعوام، بتجمع دموي بسيط بالبطن، وشقيقتها نومي بيرست، 16 عاما، بكدمات متفرقة، بالإضافة إلى إصابة فرنسيين آخرين، وبرازيلي، واثنين من الأرجنتين، و5 من أستراليا، وقائد البالون.

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