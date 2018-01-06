القاهرة : السبت 06 يناير 2018
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مصر
السبت 06/يناير/2018 - 08:52 ص

«شكرى» و«أبوالغيط» يتوجهان للأردن للمشاركة فى الاجتماعات السداسية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى
وكالات
dostor.org/2012806

توجه وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بتطورات قضية القدس .

ويبحث الاجتماع التداعيات الخاصة بالقرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها ، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دولياً بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

ويشارك فى الاجتماع وزراء خارجية الأردن وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات ومصر ، بالإضافة الى الأمين العام للجامعة العربية.

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