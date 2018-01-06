«حماية الشواطئ» تبدأ أعمال حماية لسان رأس البر

بدأت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري، أمس الجمعة، فى أعمال مشروع تدعيم وحماية منطقة غرب لسان رأس البر من النحر والتغيرات المناخية وذلك بعد إعلان العطاء المالى للتنفيذ، حيث تتضمن الأعمال إعادة تأهيل الحائط البحري غرب لسان رأس البر من خلال الإسناد لإحدى شركات المقاولات الخاصة، بقيمة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه.



أوضحت الهيئة أن تنفيذ المشروع يستهدف حماية الشواطئ، من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمر، مما يتسبب في فقدان الكثير من الشواطئ وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.