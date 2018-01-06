13 مليون جنيه لصيانة وتطهير ترع إهناسيا وناصر والفشن

بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، فى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف، لتوفير المياه اللازمة للزراعات الشتوية، خاصة خلال السدة الشتوية الحالية، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه.



وقال المهندس السيد رمضان كمال، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، إن أعمال التطهير والصيانة بعدة هندسات للرى منها ناصر، والفشن وببا سنسطي، وإهناسيا، وذلك فى سبيل توفير المياه وحماية المجارى المائية من التلوث والتعديات وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات.

