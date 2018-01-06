اليوم.. وصول جثمان الصياد المتوفى غرقًا فى الكويت

يصل إلى أرض الوطن، إلي الإسكندرية، اليوم السبت، على رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، جثمان المواطن المصري، فوزي عبدالستار محمد أحمد، صياد، الذي توفي غرقا في البحر، ويرافق الجثمان عبدالنبي أبوالمعاطي سليمان، ويعمل -أيضا- صياد سمك.



وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.



وتلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي أحمد يوسف يفيد بأن جثمان المواطن المصري المتوفى، سيصل صباح اليوم، موضحا أن الوفاة حدثت بسبب اسفيكسيا الغرق وما صاحبها من توقف القلب والتنفس.



يذكر أن المواطن المتوفى، من مواليد 10 أكتوبر 1971 بالساحل القبلي - البرلس- محافظة كفرالشيخ.