اليوم.. وصول جثمان طبيبة توفيت بالسعودية

يصل إلى القاهرة، صباح اليوم «السبت»، على طائرة مصر للطيران رحله رقم sv381، جثمان المواطنة المصرية، الدكتورة سهام السيد الحنفى إمام، والتى توفيت عن عمر يناهز الأربعين عاما بالسعودية، وكانت تعمل بإحدى مراكز التأهيل الطبى بجازان ولها من الأطفال أربعة أصغرهم لم يكمل الثلاثة شهور بعد.



وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان، فضلا عن متابعة مستحقاتها وتأميناتها.



وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمالي ياسر غازي يفيد ذلك، مشيرا إلى أنه يرافق الجثمان زوجها الدكتور صلاح عبدالعال متولى عبدالغنى، ويعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقة جازان بالمملكة، كما تصل معه ابنته الطفلة الرضيع التي قامت القنصلية بعمل وثيقة سفر لها.



وقد تابع مكتب التمثيل العمالى حالة الوفاة وكان على تواصل دائم مع الزوج حتى الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بشحن الجثمان إلى مصر برفقة زوجها وطفلتها الرضيعة.



كما سيتابع المكتب مع الزوج والجهات المعنية للحصول على كافة مستحقات المتوفاة عن فترة عملها بالمملكة العربية السعودية.