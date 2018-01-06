الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 12 20



وسط الدلتا 11 19



الإسكندرية 12 19



بلطيم 13 19



مطروح 11 19



السلوم 10 18



سيوة 10 20



بورسعيد 12 18



دمياط 11 18



العريش 13 18



رفح 12 18



الإسماعيلية 12 20



السويس 11 21



رأس سدر 12 20



نخل 09 16



نويبع 12 18



طابا 12 17



كاترين 04 13



الطور 10 21



شرم الشيخ 13 21



الغردقة 12 21



مرسى علم 13 22



الفيوم 10 20



بنى سويف 10 20



المنيا 10 20



أسيوط 08 20



سوهاج 10 21



قنا 10 21



الأقصر 09 22



أسوان 09 22



أبوسمبل 06 22



الوادى الجديد 05 22



شلاتين 14 23



أبو رماد 14 22



رأس حدربة 15 22



حلايب 16 21

