القاهرة : السبت 06 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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11:26 م

عاجل.. أوامر سعودية ملكية جديدة بعد قليل
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
مصر
السبت 06/يناير/2018 - 08:07 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2012800

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى


القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 10 20

بورسعيد 12 18

دمياط 11 18

العريش 13 18

رفح 12 18

الإسماعيلية 12 20

السويس 11 21

رأس سدر 12 20

نخل 09 16

نويبع 12 18

طابا 12 17

كاترين 04 13

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 10 21

قنا 10 21

الأقصر 09 22

أسوان 09 22

أبوسمبل 06 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 15 22

حلايب 16 21

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