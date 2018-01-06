وفاة الرئيس السابق لمجلس النواب الاتحادى الألمانى

أعلن البوندستاغ «مجلس النواب الاتحادي الألماني»، أمس الجمعة، أن رئيسه السابق المحافظ فيليب جينينغر الذي أجبر على الاستقالة عام 1988 بعد خطاب مثير للجدل حول الماضي النازي لألمانيا، توفي عن عمر ناهز 85 عامًا.



وحسب وكالة أنباء «فرانس برس»، أوضح البوندستاغ على موقعه الإلكتروني أن جينينغر الذي كان نائبًا على مدى 21 عامًا (1969-1990) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه حاليًا المستشارة إنجيلا ميركل، توفي الخميس.



وكان جينينغر مقربًا من المستشار الألماني السابق هلموت كول الذي توفي في يونيو عن 87 عاما.



وشغل جينينغر منصب سفير ألمانيا لدى النمسا ثم الفاتيكان.