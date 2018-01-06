شاهد.. «السقا» يضرب أحمد فهمى

نشر الفنان أحمد السقا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يجمعه بالفنان الكوميدي أحمد فهمي، أثناء تواجد الأخير في منزل الأول.



وقال «السقا»، في الفيديو الذي جمعه بأحمد فهمي: «الصدفة جمعت بينا النهاردة، وأحمد فهمي بيطلع في البرامج بيقول أني بضربه علشان كدا هضربه قدامكم»، وبالفعل قام «السقا»، بضرب «فهمي».



وأضاف «السقا»: «دي فقرة كنت بعملها أنا وأخويا أحمد فهمي، لكن إحنا أصدقاء جدًا، وأحمد أخويا بجد».