في عيد ميلادها.. تعرف على أهم أعمال الفنانة رشا مهدي

يصادف اليوم ميلاد الفنانة رشا مهدي، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز أعمالها.



ولدت رشا مهدي في 7 يناير 1982، بالقاهرة، درست الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الفيلم القصير "مربع داير"، وعملت بعدها في أفلام كثيرة، لكنها اهتمت أكثر بالتواجد في الدراما التليفزيونية.



أفلامها

«ميكانو، واحد من الناس، فيلم هندي، بدل فاقد، أستاذ ورئيس قسم، تحت الأرض، العراف، على كف عفريت، حارة خمس نجوم، العار، بالشمع الأحمر، لحظات حرجة، أحلام نبيلة، نزار قباني، علي نار هادئة، علي الجانب الآخر من الشاطئ، لقاء علي الهوا، مسألة مبدأ، أميرة في عابدين، المواطن x»