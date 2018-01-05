القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
11:32 ص

التحالف العربى يدمر مركزًا للقيادة تابعًا لـ«الحوثى»
الكابتن
الجمعة 05/يناير/2018 - 09:38 م

عاجل.. إصابة 11 شخصًا إثر انهيار استاد «خليجي 23» بالكويت (فيديو)

انهيار حاجز استاد
انهيار حاجز استاد نهائي خليجي 23
dostor.org/2012649

أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة الجمعة في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.

وسقط الحاجز في جانب من المدرجات وجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب "خليجي 23"، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة سطام السهلي لوكالة فرانس برس 11 شخصا "إصابتهم طفيفة نقلوا إلى المستشفى"، وأنهم أصيبوا بعدما "سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي".

وانهار الحاجز في أثناء اتكاء المشجعين عليه مع اقتراب لاعبين عمانيين من المدرجات، للاحتفال مع مشجعيهم بإحراز بلادهم لقبها الثاني في البطولة الخليجية.

شاهد من هنا

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

موعد مباراة الأهلى والنصر اليوم الثلاثاء

منذ 4 أيام

قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي

منذ 4 أيام

«الدستور» مع أول فريق كرة لـ«ذوى القدم الواحدة»: «صلاح قدوتنا»

منذ أقل من شهر

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين

منذ أقل من شهر

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

منذ أقل من شهر

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الآن

عاجل.. مقتل 5 سعوديين في انفجار بجازان

تفاصيل مشاجرة «الشفرة والكتر» بحجز كرداسة.. 15 سجينًا «قطّعوا بعض»

طائرة «مصر للطيران» تهبط اضطراريًا في «تورنتو» بدلا من «نيويورك»

«طيبة» ترد على أكاذيب «الجزيرة» بفيلم «حلايب وشلاتين إنجازات تتألق»

الأكثر قراءة

5 أسباب صعّدت الخلاف بين القاهرة والخرطوم.. وصحف السودان تتوقع «التهدئة»

عاجل.. مقتل 5 سعوديين في انفجار بجازان

تفاصيل مشاجرة «الشفرة والكتر» بحجز كرداسة.. 15 سجينًا «قطّعوا بعض»

مصادر: قلة الجمهور سبب إنهاء حفل تامر حسني بدبي بعد نصف ساعة

ألبومات الصور

عواصف فى سماء القاهرة

انطلاق حملة خليك «زي آدم» ومترميش حاجة على الأرض

الأمطار تغرق شوارع بورسعيد

نائب وزير الخارجية اليوناني في الأهرامات

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

ads
الأكثر قراءة

5 أسباب صعّدت الخلاف بين القاهرة والخرطوم.. وصحف السودان تتوقع «التهدئة»

عاجل.. مقتل 5 سعوديين في انفجار بجازان

تفاصيل مشاجرة «الشفرة والكتر» بحجز كرداسة.. 15 سجينًا «قطّعوا بعض»

مصادر: قلة الجمهور سبب إنهاء حفل تامر حسني بدبي بعد نصف ساعة

كشكول

"التعليم العالي" ترفض الهدنة في حربها مع "الكيانات الوهمية"

"كتاب الشفاء" لطفل "التوحـد".. نبحث معك

أمين عام "البحوث الإسلامية": تطوير المناهج مستمر واستبعدنا القضايا التي ليس لها وجود بسبب التطور

"التعليم" تجتمع بإدارات "مدارس ٣٠ يونيو" لبحث مشاكلها

التعليم تنفى وقف تدريب المعلمين على « بنك المعرفة»

ads
منوعات

توبة «Facebook».. مؤسس الموقع يعترف: كان أداة فى أيدى البعض.. وأعدكم بالإصلاح

«أقدام وأعتاب».. حظوظ «كندة ويوسف والرداد وإيمي» بعد الزواج

نجم البحر يلتهم الحاجز المرجانى العظيم فى أستراليا

المثقف

«الكتاب العرب»: اعتقال الحوثيين للشاعر محمد اللوزي يخالف الأعراف الدولية

ولاد الكار

«الصحفيين»: فتح باب الترشح في انتخابات المحررين الاقتصاديين الأحد

مباريات
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ بالصورة.. «الغندور» يوجه رسالة غاضبة لمرتضى منصور

محمد الراعي

​ هل يجرؤ الوزير على حل مجلسي أبوريدة ومرتضى؟

المزيد
الأبراج اليوم

«آيس كريم في ديسمبر».. أبراج في عز البرد ترتدي «نص كُم»

الصحة

«داش».. أفضل نظام «حمية غذائية» في العالم

الدستور على فيسبوك
ads