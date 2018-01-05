عاجل.. إصابة 11 شخصًا إثر انهيار استاد «خليجي 23» بالكويت (فيديو)

أصيب 11 شخصا بجروح طفيفة الجمعة في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.



وسقط الحاجز في جانب من المدرجات وجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب "خليجي 23"، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وقال رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة سطام السهلي لوكالة فرانس برس 11 شخصا "إصابتهم طفيفة نقلوا إلى المستشفى"، وأنهم أصيبوا بعدما "سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي".



وانهار الحاجز في أثناء اتكاء المشجعين عليه مع اقتراب لاعبين عمانيين من المدرجات، للاحتفال مع مشجعيهم بإحراز بلادهم لقبها الثاني في البطولة الخليجية.



