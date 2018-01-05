بن سلمان يزور فرنسا أخر فبراير

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور فرنسا أواخر شهر فبراير، أو مطلع مارس المقبل، ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.



وأضاف، في حديث مع تلفزيون «سي نيوز» الفرنسي، أن بن سلمان تلقى دعوة من ماكرون لزيارة باريس، مشيرًا إلى أن الزيارة من الممكن أن تتم أواخر فبراير أو أول مارس.



ويزور الجبير باريس، إذ التقى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.