الجمعة 05/يناير/2018 - 09:06 م
سلامة يحلّل جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن إيران
محمد جعفر
dostor.org/2012640
علّق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، على تصريح روسيا الذي أعلنت فيه أن جلسة مجلس الأمن تعد تدخلًا مباشرًا في سيادة إيران، قائلاً إنها جلسة تشاورية طارئة مغلقة الأبواب والأفضل (ما وراء الأبواب المغلقة)، مضيفاً: «لا إعلام ولا أرشفة ولا توثيق».
وقال سلامة إن الجلسة الطارئة غير مجدولة على أجندة مجلس الأمن، فهي لا تحجز إلا في التو ونادرًا ما يصدر عن مثل هذه الجلسات أية قرارات أو توصيات أو بيانات رئاسية، لافتًا إلى أن الجلسة التشاورية في الأساس قد لا تكون نهائية؛ أي يستتبعها جلسات أخرى غير تشاورية.
وتابع: «سبق لمجلس الأمن أن انعقد في جلسة تشاورية مماثلة لمناقشة الوضع في مصر إبان ثورة 30 يونيو عام 2013»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يعقد جلسته بشأن موقف أو نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع: «سبق لمجلس الأمن أن انعقد في جلسة تشاورية مماثلة لمناقشة الوضع في مصر إبان ثورة 30 يونيو عام 2013»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يعقد جلسته بشأن موقف أو نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين.
واختتم: «لا نشاطر الوجهة الروسية من الناحية القانونية أن المجلس يتدخل في شأن داخلي سيادي، فسلطة مجلس الأمن في تكييف الموقف أو الوضع أو الحالة أو النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين أو الذي من شأن استمراره يهدد السلم والأمن الدوليين هي سلطة احتكارية أصيلة لمجلس الأمن لا تراقبه في هذه المكنة الميثاقية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا محكمة العدل الدولية».