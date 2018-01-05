سلامة يحلّل جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن إيران

علّق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، على تصريح روسيا الذي أعلنت فيه أن جلسة مجلس الأمن تعد تدخلًا مباشرًا في سيادة إيران، قائلاً إنها جلسة تشاورية طارئة مغلقة الأبواب والأفضل (ما وراء الأبواب المغلقة)، مضيفاً: «لا إعلام ولا أرشفة ولا توثيق».





وقال سلامة إن الجلسة الطارئة غير مجدولة على أجندة مجلس الأمن، فهي لا تحجز إلا في التو ونادرًا ما يصدر عن مثل هذه الجلسات أية قرارات أو توصيات أو بيانات رئاسية، لافتًا إلى أن الجلسة التشاورية في الأساس قد لا تكون نهائية؛ أي يستتبعها جلسات أخرى غير تشاورية.



وتابع: «سبق لمجلس الأمن أن انعقد في جلسة تشاورية مماثلة لمناقشة الوضع في مصر إبان ثورة 30 يونيو عام 2013»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يعقد جلسته بشأن موقف أو نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين.



