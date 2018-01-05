رومانيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

وضعت رومانيا الجمعة حدًا للتكهنات حول احتمال نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وأكدت أن وضع المدينة المقدسة "يجب أن يتقرر عبر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وعرض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس موقف بلاده عبر اتصال هاتفي أجراه معه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسبما أعلنت الرئاسة الرومانية في بيان.



وجاء في البيان إن نتنياهو شكر خلال الاتصال رومانيا على امتناعها عن التصويت في نهاية ديسمبر الماضي خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.



واعلن الرئيس الروماني أن "وضع القدس يمثل موضوعا أساسيا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين" ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت نائبة وزيرة الخارجية الأسرائيلية تسيبي هوتوفلي أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي أن أسرائيل على اتصال بـ"عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها الى القدس.



ولم تذكر المسئولة الإسرائيلية أسماء، الا أن الاذاعة العامة أوردت نقلا عن مصادر دبلوماسية محلية، أن رومانيا بين الدول التي يمكن أن تنقل سفارتها الى القدس.



وإضافة إلى الولايات المتحدة أعلنت جواتيمالا عزمها على نقل سفارتها الى القدس.