توقيع عقد إعداد دراسة لنظام دفاع جوي على هامش زيارة أردوغان لفرنسا

وقعت فرنسا وتركيا الجمعة عقدًا لإعداد دراسة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لفرنسا.



وتتعلق الدراسة بتحديد نظام دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى بين شركتي اسيلسان وروكتسان التركيتين وشركة يوروسام الفرنسية الإيطالية والحكومة التركية، بحسب الرئاسة الفرنسية.



ويتم تصنيع هذه الأنظمة من قبل مجمع يوروسام الفرنسي الإيطالي الذي تشارك فيه خصوصًا مجموعة تاليس الفرنسية وصانع الصواريخ الأوروبي إم بي دي إيه.



وأوضحت يوروسام في بيان أن "الدراسة التي من المقرر أن تستمر 18 شهرًا، تهدف إلى إعداد عقد تطوير وإنتاج النظام المستقبلي للاستجابة لحاجات سلاح الجو التركي".