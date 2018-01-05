القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:58 م

«أمر واقع» بطولة جماعية تنافس فى سباق رمضان المقبل

كريم فهمي
كريم فهمي
أمير محمد خالد
dostor.org/2012635

تعقد شركة أروما، جلسات عمل مع الكاتب محمد رفعت، والمخرج التونسي مجدي سميري، وكريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونجلاء بدر والنجم السوري عابد الفهد والفنانة الشابة ملك قورة، للبدء في تصوير المسلسل الجديد "أمر واقع"، الذي ينافس في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، في موعد أقصاه نهاية يناير الجاري.

وتستكمل الشركة باقي أبطال العمل، وكان العمل يحمل اسمًا مؤقتًا هو "لآخر نفس" لكن السيناريست محمد رفعت، قرر تغييره ليصبح "أمر واقع" لأنه الأكثر ملاءمة لأحداث العمل.

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