فيديو.. نصائح المصريين لـ«صلاح» لحصد الكرة الذهبية

حصد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق «ليفربول» الإنجليزي لقب أفضل لاعب لعام 2017 عن القارة الإفريقية، خلال احتفال الاتحاد الكرة الإفريقي، الذي أقيم ليلة الأمس بمدينة أكرا الغانية.



واستطلع «الدستور» آراء الشارع المصري حول إمكانية صلاح في المنافسة على لقب أفضل لاعب عالميًا، وحصوله على جائزة الكرة الذهبية بجانب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، التي حصل عليها عدة مرات.



واتجهت آراء الشارع بقوة إلى استطاعة صلاح على منافسة الكبار خلال العام الجاري، وتحقيقه أرقاما قياسية مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، بينما كشف آخرون أن صلاح عليه مغادرة ليفربول للدخول في المنافسة بقوة على أفضل لاعب عالمي، بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد.



يذكر أن محمد صلاح ينافس على لقب هدف الدوري الإنجليزي، حيث يأتي وصيفا للمتصدر هاري كين لاعب توتنهام.



