القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:44 م

وفد من المحامين يزور كنيسة العذراء بالعباسية لتهنئة الأقباط بالعيد المجيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2012629

توجه وفد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة، برئاسة النقيب هشام زين، لكنيسة العذراء بالعباسية، أمس الخميس، وذلك بمناسبة تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بالعيد المجيد.

وقال هشام زين أنه التقى بالأنبا ماركوس، الأسقف العام والأنبا فيلوبافير الأب الكاهن، في لقاء خاص لتقديم خالص التهنئة نيابة أيضا عن جموع المحامين، حيث ساد اللقاء حالة من الود والمحبة المتبادلة بين الجميع كأخوة مصريين دون التمييز بين مسلم ومسيحي.

وأكد زين أن الهدف من تلك الزيارة هو مواجهة الفتن التي تريد إزالة التسامح والمحبة والأخوة بين المصريين، وتأكيدًا أننا جميعًا يد واحدة بين الشعب والجيش وستظل مصر قوية بشعبها.

كان في استقبال وفد المحامين أشرف بداوي، نادر عرنوس ونجيب ماهر، وذلك بحضور أبوالعلا مكي، أمين الصندوق، وزكريا رضوان وطارق بخيت وكيلي المجلس.

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