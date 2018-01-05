مظاهرات في السودان احتجاجًا على رفع أسعار الخبز والسلع

يشهد عدد من أحياء «الخرطوم» وولاية «الجزيرة» وسط السودان، احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع أسعار الخبز والسلع.



وفرقت الشرطة السودانية، المحتجين بالهراوات، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وأشعل المتظاهرون النار في الإطارات لإغلاق بعض الطرق.



وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين، حسبما نشرت صحيفة «سودان تربيون» السودانية.



وتعمدت الحكومة السودانية إعلان رفع أسعار الخبز والسلع، اليوم الجمعة، نظرا لأن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل البلاد.

وبإعلان حكومة السودان رفع أسعار السلع، تضاعف ثمن الخبز، وأصبح ثمن جوال الدقيق 450 جنيها بدلا من 167 جنيها، إضافة إلى ارتفاع مدخلات صناعة الخبز الأخرى.