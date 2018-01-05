القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:19 م

تفاصيل «خطة الداخلية» لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي - حنان نبيل
dostor.org/2012617

كشفت مصادر أمنية عن أن مساعدي وزير الداخلية بدأوا في تطبيق الخطط الأمنية التي أوصى بها الوزير في أثناء اجتماعه الطارئ بهم في ديوان الوزارة بالتجمع الأول، ووجه القيادات الإشرافية بضرورة تولي تنفيذ جميع المهام المطلوبة، من حيث التمركزات الأمنية والانتشار السريع، وسرعة التعامل مع البلاغات وحالات الطوارئ، والتعقيمات اللازمة لجميع المنشآت والشوارع، وحماية المواطنين في إطار الخطة العامة لاستعدادت الوزارة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أنَّ الوزير شدد على تطبيق الإحكام على جميع المنافذ والأكمنة بين حدود المحافظات، مع التنسيق فيما بين قطاع الأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد أول الوزير مدير مصلحة الأمن العام، واللواء أحمد عمر مساعد أول الوزير مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، لتطهير جميع البؤر الإجرامية وضبط تجار السلاح والمخدرات في كل المحافظات بين التنسيق مع مديري الأمن، لما له من نتائج إيجابية على زيادة الأمن وفرض السيطرة الأمنية في ربوع مصر.

وقال مصدر مسئول في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، إنَّ الإدارة تفرض رقابة لصيقة على جميع المنافذ الحدودية والصحراوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقف عمليات تهريب المخدرات وضبط مهربيها، بشكل يومي وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية، مع شن حملات مكبرة لضبط مروجي الأسلحة وكبار تجار المواد المخدرة.

وأنهت مديرية أمن القاهرة، الاستعدادات والخطط لتأمين احتفالات أعياد المسيحيين، إذ تمَّ وضع خطط جديدة للسيطرة على أي أعمال عنف وشغب قد تحدث خلال الاحتفالات، كما تمَّ وضع خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية والمهمة وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات المطلوبة لتأمين الاحتفالات.

واجتمع اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مع اللواءات محمد منصور مدير مباحث القاهرة واللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، وعدد من القيادات بالأمن المركزي والدفاع المدني والمفرقعات والإدارة العامة للمرور لاستعراض دور كل منهم ونقل تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لهم وللضباط المكلفين بالتأمين.

وأكد مدير الأمن، أنَّ خبراء المفرقعات بالقاهرة، بقيادة اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد الوزير للحماية المدنية، فحصوا 360 كنيسة منتشرة بقطاعات القاهرة الأربعة، وتعقيم لجميع الكنائس تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة.

وأضاف أنَّ هناك تنسيقًا كاملًا مع رجال المرور، لفحص أي سيارات متروكة أو في حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس، لمنع وقوع أي أحداث طارئة، على أن تستمر عمليات التمشيط لحين الانتهاء من أعياد الميلاد.

وأوضح أنَّ خبراء المفرقعات أجروا مسحًا شاملًا لجميع السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة منعًا لحدوث أي أعمال إرهابية في ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس، لحين انتهاء الاحتفالات، مع انتشار قوات الأمن للعمل على تيسير الدخول للكنائس.

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