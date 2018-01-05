النيابة تستمع لنائب مأمور كرداسة في «اشتباكات المحتجزين»

انتقل فريق من نيابة كرداسة ومركز إمبابة، إلي مركز شرطة كرداسة بالقرية الذكية، لإجراء المعاينة التصويرية لحجز القسم الذي شهد اشتباكات بين لسجناء أسفرت عن إصابة 15 متهما.

وأجري المعاينة إسلام شاكر وحسن عبدالبصير وعمرو فايد، وكلاء أول نيابة كرداسة، وفحصوا الحجز لوضع تصور للواقعة وبيان كيفية دخول الأسلحة البيضاء.

وناقش أعضاء النيابة عددا من المحجوزين شهود العيان على الواقعة وما زال فريق النيابة داخل القسم يستمع لأقوال نائب المأمور المقدم عاطف عامر وأفراد الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي تجري برئاسة المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، أنَّ مشاجرة نشبت داخل الحجز بين متهمين اثنين على تزعم الحجز وفرض السيطرة على المحجوزين ما أدى إلى تشابكهما بالأيدي، ثم تطوَّر الأمر عندما تدخل أنصار كل منهما في المشاجرة واعتدى الطرفان على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء «شفرات كتر»، ما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية اختلفت أماكنها من متهم لآخر.



وتبيَّن أنَّ الإصابات عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس وخلف الأذن والوجه والساعد الأيمن واشتباه كسر بقدم أحد المتهمين وإصابات أخرى في أماكن متفرقة تنوعت ما بين كدمات وسحجات، تمكنت بعدها قوات القسم من السيطرة عليها وضبط طرفي المشاجرة 15 متهمًا وتفريقهم بحجز قسم الشيخ زايد وسجن قوات الأمن لحين عرضهم على النيابة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتبيَّن أيضًا من التحقيقات أنَّ المتهمين محبوسون على ذمة قضايا قتل وشروع في قتل وسرقة بالإكراه وسرقة ومخدرات وجميعهم من العناصر الجنائية وبينهم 4 من أسرة واحدة.



