إحباط استبدال مقطورة بأخرى فى جمارك نويبع

تمكنت الإدارة العامة بجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع من ضبط محاولة استبدال وتهريب مقطورة تريللا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.



ووردت إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع تفيد باعتزام ي. م. غ مصري الجنسية التلاعب فى الأورق والمستندات الخاصة واستبدال المقطورة الخاصة بالتريللا رقم 3584 ف س 8639 ط ج والتى سبق تصديرها للخارج باستمارة 126 ك.



وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة المشمول، وبالمعاينة الفعلية تبين قيام قائد التريللا باستبدال المقطورة (ذيل التريل) الخاصة بسيارته بمقطورة أخرى (ذيل) آخر ماركة KRONE موديل 2011 (3 محور – 10 عجلات) منشأ ألمانيا غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بدلا من ذيل التريلا الذى سبق أن اصطحبه معه للخارج بموجب استمارة 126 ك. م ماركة جوريكا، وحاول تضليل رجال الجمارك بوضع نفس اللوحات المصرية رقم 8639 ط ج على المقطورة الواردة بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبلغت القيمة الإجمالية 255 ألفا و189 جنيها.



قرر عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر الضبط رقم 66 لسنة 2017.