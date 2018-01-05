القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 07:57 م

رئيس «المحلة» يصدر تعليمات بتوفير معدات شفط المياه (صور)

رئيس «المحلة» يصدر
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2012607

تفقَّد المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، شوارع المدينة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة الكبرى عقب هطول الأمطار بشدة اليوم.

وتمَّ الدفع بالعديد من سيارات المياه والصرف الصحي لشفط المياه المتجمعة في جوانب الطرق، وتمَّت تهيئة الشوارع لحركة سير المركبات والمواطنين.

وأصدر رئيس المدينة، تعليماته لرؤساء الأحياء بضروة العمل على توفير المعدات اللازمة للتخلص من مياه الأمطار أول بأول ومراجعة بالوعات الصرف لتيسير حركة مرور المركبات والمواطنين.

رئيس «المحلة» يصدر تعليمات بتوفير معدات شفط المياه (صور)
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