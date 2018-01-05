القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 07:46 م

«كهربائى داعش» أمام النيابة: اقتنعت بإقامة «الحد» على الحكومات الكافرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عيسى
dostor.org/2012600

كشفت تحريات الأمن الوطنى، فى قضية اتهام «كهربائى»، بالانتماء إلى تنظيم «داعش الإرهابى»، عن أنه كان على تواصل دائم مع كوادر التنظيم، والترويج لأفكاره المتطرفة فى مصر.

وأكدت التحريات، فى القضية رقم ٨٣ جنح أمن الدولة عليا طوارئ، أن المتهم «محمد. ح. ل» اعتنق الأفكار والمفاهيم التكفيرية، والتى تتمثل فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم، بالإضافة إلى استهداف المنشآت المهمة والحيوية.

وأشارت تحريات الأمن الوطنى، إلى أن المتهم، كان يتواصل مع العناصر التكفيرية مستخدمًا شبكة المعلومات الدولية، من خلال حساب باسم «أبوالبراء الكنانى الأنصارى».

فيما اعترف المتهم بما جاء فى تحريات الأمن الوطنى، أمام النيابة العامة، قائلًا: «إنه منذ نحو عامين، وخلال تصفحه لموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وجد منشورات خاصة بـ«داعش»، فاطلع عليها، رغبة منه فى معرفة منهجها، مؤكدًا أنه اقتنع بأفكارها، وبدأ فى الترويج لها».

وأشار «الكهربائى»، فى اعترافاته، إلى وجود بعض الأصدقاء، أفصحوا له عن انتمائهم لـ«داعش»، وبدأوا فى التواصل سويًا للترويج للأفكار المتطرفة.
وأضاف المتهم، فى اعترافاته، أمام النيابة، أن أكثر الأفكار التى اقتنع بها من التنظيم الإرهابى، تتعلق بإقامة «الحد»، على الكفار المرتدين، الذين يشهدون أن «لا إله إلا الله» ولا يعملون بها، أمثال «الشيعة وعباد المقابر والأنظمة والحكومات»، وفق تفسيره المنحرف.
وأقرّ «كهربائى داعش»، أيضًا بملكيته لكل ما عُثر عليه عنده، من قبل الأجهزة الأمنية على جهازه الشخصى «اللاب توب»، من ملفات صوتية خاصة بالتنظيم الإرهابى، وحسابه على «فيسبوك» من منشورات تحريضية وتسىء لرئيس الجمهورية، وأيضًا مراسلاته مع أصدقائه المنتمين للتنظيم.
من جانبه، أكد ضابط الأمن الوطنى، الذى أجرى التحريات فى شهادته أمام النيابة، أن المتهم «محمد. ح. ل»، اعتنق الأفكار والمفاهيم الجهادية، لتنظيم داعش الإرهابى، موضحًا أنه بايع زعيم التنظيم الإرهابى «أبوبكر البغدادى»، وكان يتواصل مع قياداته بالخارج، وسعى لتلقى تكليفات لشن عمليات عدائية لصالح التنظيم.
كانت نيابة شمال الجيزة الكلية، قد قررت حبس الكهربائى، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى القبض عليه بمنطقة أرض اللواء التابعة لدائرة العجوزة.
وتحركت قوة أمنية من ضباط التوثيق والمعلومات، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى، ونجحت فى إلقاء القبض عليه، وبحوزته جهاز «لاب توب وراوتر وهواتف محمولة».

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