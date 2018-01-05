«فورين أفيرز»: السيسى أحبط مخطط تقسيم الشرق الأوسط

ذكرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، أن سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحبطت خطط تقسيم الشرق الأوسط.



وأضافت المجلة أن مصر تحركت سريعًا، بالاتفاق مع فرنسا، لحل أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، ووأد الفتنة فى لبنان، والتوصل لحل دبلوماسى يحقق مصالح المنطقة.



وقالت المجلة إن سياسة مصر ركزت على الحفاظ على استقرار لبنان ومصالحه القومية، ومنع خطط تقسيم الشرق الأوسط لفريقين، سنى وشيعى.



وأضافت أن الحريرى لم يكن الشخصية البارزة الوحيدة التى زارت مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث زار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أيضا، القاهرة خلال ديسمبر الماضى، لتعميق العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين البلدين.



وأشارت إلى أن استقلال القاهرة أدى لإحباط سعى المستفيدين الأجانب منها، لافتة إلى أن سير مصر بطريقتها الخاصة كان سمة رئيسية لسياستها الخارجية منذ عام ٢٠١٣.

وأوضحت أن القاهرة صاغت سياسة واضحة لمكافحة التطرف، واحترام مفاهيم سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل الأجنبى فى شئونها الداخلية، الأمر الذى يقودها نحو مستقبل أكثر استقلالًا، بقيادة السيسى.



وأضافت المجلة أن مصر امتلكت الريادة فى العالم العربى، سواء فى مجال السياسة أو الثقافة، إبان حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولكن اهتزت مكانتها خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنها سرعان ما استقرت خلال حكم السيسى، وتطورت الحياة السياسية بها، وكذلك النظرة العالمية تجاهها.

وأشارت المجلة إلى دور القاهرة البارز فى منع تقسيم المنطقة على أساس طائفى، حيث ظهرت كلاعب أبرز فى المنطقة، عندما أعلن السيسى دعم العراق ضد انفصال كردستان.