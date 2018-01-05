مقتل 44 شخصا في فيضانات الكونغو

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 44 قتيلا في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقال وزير الصحة الإقليمي دومينيك ويلولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف، اليوم، إن هذا الرقم لا يزال أوليا، إذ إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وكان ويلولي قد حدد حصيلة القتلى بـ35 حالة يوم الخميس، ووقعت الوفيات بسبب انهيار جدران وانزلاقات أرضية أو غرق.

وضربت أمطار غزيرة، كنيشاسا، أمس، وبدأت في الهطول منذ الصباح الباكر واستمرت لساعات.

وقال ويلولي، إن الفيضانات تسببت في أضرار ضخمة ودمرت العديد من المنازل.

وانقطع التيار الكهربائي الذي يغذي 10 أحياء من الأحياء الأربع والعشرين في كينشاسا، بعدما فاضت مياه نهر كالامو وغطت محطة فرعية للضغط العالي.

وأضاف ويلولي أن انهيار البنية التحتية يعزى جزئيا في المدينة إلى ضعف شبكة الصرف الصحي.