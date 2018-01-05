جنوب غربي تركيا يتعرض لهزة أرضية

وقعت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.



وقالت إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، في بيان، أن مركز الهزة كان في قضاء "أولا" التابع للولاية، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.



وشهدت "موغلا"، في نوفمبر الماضي، زلزالين بقوة 5 و1ر5 درجات على مقياس ريختر، وأسفرا عن أضرار مادية في بعض الأحياء.



كما شهدت الولاية زلزالًا بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر الشهر الماضي دون وقوع خسائر.