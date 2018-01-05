بالصور.. «طوارئ» في الإسكندرية مع سقوط أمطار غزيرة

شهدت محافظة الإسكندرية، والساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، صاحبها رياح شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



ولم تؤثر الأمطار على سير الحركة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسة، واستعدت شركة المياه والصرف الصحي بعدد من السيارات لشفط المياه تحسبًا لأي تراكمات قد تحدث.



من جانبها رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى؛ تحسبًا لأى حالات طارئة قد تنتج عن الطقس السيء.