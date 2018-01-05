«نيكي» يوسع مكاسبه عند أعلى مستوى في 27 عامًا

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ووسع مؤشر "نيكي" مكاسبه التي سجلها أمس عند أعلى مستوى في 27 عام، بدعم قطاع البنوك.



وفي ختام تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.9% إلى 23714.5 نقطة. كما زاد مؤشر "توبكس" مُسجلًا 1880.3 نقطة بنسبة 0.9%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1992.



وهبط الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 113.07 ين. كما ارتفع سهم شركة "توشيبا" بنسبة 2.5%، بدعم عزم شركة "بروكفيلد" الكندية لإدارة الأصول على الاستحواذ على شركة "وستنجهاوس إليكتريك" التابعة "لتوشيبا" واتي تعاني من أزمة مالية مقابل 4.6 مليار دولار.



واستفادت الأسهم اليابانية من ارتفاع نظيرتها الأمريكية التي أغلقت عند مستوى قياسي في ختام جلسة أمس، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" أعلى مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.