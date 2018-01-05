الذهب «يتراجع».. ويحافظ على مكاسبه

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف، بعد المكاسب الواسعة في أسواق الأسهم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.



هبط سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1319.9 دولار للأوقية. كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلًا 1318.2 دولار للأوقية بنسبة 0.4%.



وكان معدن الذهب ارتفع في تسوية تعاملات أمس للجلسة العاشرة على التوالي وهي أطول موجة مكاسب منذ يوليو 2011.



وتراجعت أسعار الذهب مع المكاسب الواسعة في أسواق الأسهم، حيث صعد مؤشر "داو جونز" لأعلى مستوى على الإطلاق في ختام جلسة أمس، وتخطى مستوى 25 ألف نقطة.