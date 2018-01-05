إيران و«الزلازل».. هزة جديدة تضرب الجنوب

ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، مناطق في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة الرضية ضربت ضواحي قرية جوهران التابعة لمدينة بشاكرد الواقعة شرق محافظة هرمزكان جنوبي إيران في الساعة الثالثة و17 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و47 دقيقة مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووقعت الهزة الارضية على عمق 10 كم من سطح الأرض.

ولم تذكر وكالة إرنا ما إذاكانت الهزة الأرضية قد أسفرت عن وفيات أو إصابات أو أضرار بالممتلكات.

يذكر أن هزة أرضية بقوة 2ر4درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي جوهران أيضا قبل نحو 6 أشهر.

كان زلزال بقوة 3ر7درجات على مقياس ريختر قد ضرب في نوفمبر الماضي إقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلف 530 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.

وتتعرض إيران لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية.