بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس

زار وفد رفيع المستوى من مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء أمس الخميس، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، وكان في استقبالهم البابا ثيؤدوروس، بابا طائفة الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وكل إفريقيا، مرحبًا بهذه الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة شخصية منه لـ"الفقي".



وأكد البابا، في حديثه، أن البطريركية، بما تحويه من كنوز أثرية ووثائق ومخطوطات قديمة، إنما هي ملك لمصر، وأن أكثر ما يحرص عليه هو حفظ هذا التراث لمصر الغالية، لافتًا إلى التعاون بين البطريركية ومركز ترميم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، التابع لقطاع التواصل الثقافي؛ لترميم جميع المخطوطات التي تحويها مكتبة البطريركية ومتحفها، ومشيرًا إلى انتهاء المكتبة من ترميم نصف هذه الثروة الوثائقية.



وقد قدّم الدكتور مصطفى الفقي، فى أثناء الزيارة، آخر المخطوطات التي تم الانتهاء من ترميمها بالمكتبة، وأثنى البطريرك ثيؤدوروس على جودة ومهنية أعمال الترميم للمخطوطات، وطالب بالإسراع فى الانتهاء من ترميم كامل مخطوطات البطريركية في أسرع وقت ممكن.



بدوره، أثنى "الفقي" على دور وإمكانات وقدرة مركز ترميم المخطوطات بالمكتبة، وذكر أنه يعد واحدًا من أفضل مراكز - إن لم يكن هو أفضل مركز- بمصر فى ترميم المخطوطات والوثائق الأثرية.



وقدم "الفقي" الشكر للبابا على الدعوة الكريمة لزيارة البطريركية، وأكد كل منهما تدعيم أواصر الروابط والتعاون بين البطريركية ومكتبة الإسكندرية على جميع الأصعدة.



كما قدم البابا للدكتور مصطفى الفقي أحدث الكتب الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذوكس، بينما قدم "الفقي" بدوره عدة إصدارات مميزة من مكتبة الإسكندرية كإهداء للبطريركية، ثم اصطحب البطريرك وفد المكتبة في جولة، تفقدوا خلالها مقار المجمع الكنسي والبطريركية والمكتبة والمتحف وقاعة المحاضرات.



وفي ختام هذه الجولة، وقع الدكتور مصطفى الفقي، في سجل كبار الزوار، كلمة أشاد فيها بلقاء البطريرك ثيؤدوروس، وعبر عن انبهاره بروعة ترميم المباني والمنشآت، وأكد مواصلة التعاون مع البطريركية، مقدمًا التحية للبطريرك ومعاونيه.