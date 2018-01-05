القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
11:32 ص

التحالف العربى يدمر مركزًا للقيادة تابعًا لـ«الحوثى»
محافظات
الجمعة 05/يناير/2018 - 08:54 ص

بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس

بطريركية الروم الأرثوذكس
بطريركية الروم الأرثوذكس
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2012039

زار وفد رفيع المستوى من مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء أمس الخميس، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، وكان في استقبالهم البابا ثيؤدوروس، بابا طائفة الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وكل إفريقيا، مرحبًا بهذه الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة شخصية منه لـ"الفقي".

وأكد البابا، في حديثه، أن البطريركية، بما تحويه من كنوز أثرية ووثائق ومخطوطات قديمة، إنما هي ملك لمصر، وأن أكثر ما يحرص عليه هو حفظ هذا التراث لمصر الغالية، لافتًا إلى التعاون بين البطريركية ومركز ترميم المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، التابع لقطاع التواصل الثقافي؛ لترميم جميع المخطوطات التي تحويها مكتبة البطريركية ومتحفها، ومشيرًا إلى انتهاء المكتبة من ترميم نصف هذه الثروة الوثائقية.

وقد قدّم الدكتور مصطفى الفقي، فى أثناء الزيارة، آخر المخطوطات التي تم الانتهاء من ترميمها بالمكتبة، وأثنى البطريرك ثيؤدوروس على جودة ومهنية أعمال الترميم للمخطوطات، وطالب بالإسراع فى الانتهاء من ترميم كامل مخطوطات البطريركية في أسرع وقت ممكن.

بدوره، أثنى "الفقي" على دور وإمكانات وقدرة مركز ترميم المخطوطات بالمكتبة، وذكر أنه يعد واحدًا من أفضل مراكز - إن لم يكن هو أفضل مركز- بمصر فى ترميم المخطوطات والوثائق الأثرية.

وقدم "الفقي" الشكر للبابا على الدعوة الكريمة لزيارة البطريركية، وأكد كل منهما تدعيم أواصر الروابط والتعاون بين البطريركية ومكتبة الإسكندرية على جميع الأصعدة.

كما قدم البابا للدكتور مصطفى الفقي أحدث الكتب الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذوكس، بينما قدم "الفقي" بدوره عدة إصدارات مميزة من مكتبة الإسكندرية كإهداء للبطريركية، ثم اصطحب البطريرك وفد المكتبة في جولة، تفقدوا خلالها مقار المجمع الكنسي والبطريركية والمكتبة والمتحف وقاعة المحاضرات.

وفي ختام هذه الجولة، وقع الدكتور مصطفى الفقي، في سجل كبار الزوار، كلمة أشاد فيها بلقاء البطريرك ثيؤدوروس، وعبر عن انبهاره بروعة ترميم المباني والمنشآت، وأكد مواصلة التعاون مع البطريركية، مقدمًا التحية للبطريرك ومعاونيه.

بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس
بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس
بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس
بالصور.. تفاصيل زيارة وفد مكتبة الإسكندرية بطريركية الروم الأرثوذكس
الآن

شاهد.. رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها الفن

تعرف على أسعار العملات العربية.. اليوم

مشاجرة عنيفة داخل حجز قسم شرطة كرداسة

آخرهم «فاندام».. نجوم فى «هوليوود» جسدوا شخصيات عربية تاريخية

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تُحذر من «عاصفة رملية» تضرب القاهرة

إصابة 7 سائحين في هبوط اضطراري لمنطاد بالأقصر

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة

عاجل.. مصر ترد على استدعاء سفير السودان في القاهرة

ألبومات الصور

ندوة كتاب في تشريح الهزيمة

طلاب مدرسة في «قوص» يطلقون حملة لتجميل المدينة (صور)

محافظ الدقهلية: المهندسون هم القطاع الأساسي لأي نهضة داخل مصر

محافظ كفرالشيخ يستقبل مساعدي وزير الداخلية لتأمين أعياد الميلاد

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تُحذر من «عاصفة رملية» تضرب القاهرة

إصابة 7 سائحين في هبوط اضطراري لمنطاد بالأقصر

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة

عاجل.. مصر ترد على استدعاء سفير السودان في القاهرة

كشكول

فاروق الباز يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي السابع لجامعة عين شمس.. 2 أبريل

عميد "تربية عين شمس": هدفنا تأهيل طلابنا لاقتحام "سوق العلم"

سيد عطا: 120 حالة غش بامتحانات المعاهد حتى الأن

رئيس جامعة عين شمس يتفقد التجديدات بكلية الطب

"التعليم" تقدم دفوعها للمحكمة الإدارية بصحة قـرار تأجيل "المدارس اليابانية"

منوعات

صحيفة بريطانية: 8 يناير يوم الطلاق

روبوت دونالد ترامب لمحاكاة مصافحته الغريبة

كتاب جديد يكشف أسرار علاقة ميلانيا بدونالد ترامب

المثقف

افتتاح معرض «يوميات البرج العاجي» بالجريك كامبس

ولاد الكار

كرم جبر: إبراهيم نافع هو «طلعت حرب الصحافة» (فيديو)

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: ابدأ صفحة جديدة

الصحة

دراسة: حقن الفيروسات فى المرضى يعالج سرطان المخ

الدستور على فيسبوك
ads