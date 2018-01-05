القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:42 ص

كتاب «فضائح ترامب» يتحدى «الغضب» ويخرج إلى النور

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2012035

سيُنشر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" اليوم الجمعة، بعد أن كان مقررًا نشره الثلاثاء المقبل، على ما أعلن كاتبه وناشره، فيما كان محامي الرئيس الأمريكي قد دعاهما إلى وقف نشره.
وقال الكاتب مايكل وولف على تويتر: "يمكنكم شراؤه غدًا، شكرًا سيدي الرئيس".
ونُشرت مقاطع من كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" في العديد من الوسائل الإعلامية الأربعاء الماضي، ما استدعى ردة فعل غاضبة من البيت الأبيض.
وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من الرسالة التي وجهها محامي ترامب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب وولف ودار النشر "هنري هولت وشركاه".
وجاء في الرسالة أن الكتاب يحتوي "العديد من التصريحات الكاذبة عن ترامب والتي لا أساس لها".
وكان ترامب أصدر بيانًا يندد بالتصريحات التي أدلى بها مستشاره السابق ستيف بانون للكتاب، واعتبر أن بانون الذي كان المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض "فقد عقله".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة بالمرة".
ويقتبس الكتاب الذي يصور ترامب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن افشاء معلومات.
ونقل الكتاب عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في أغسطس، قوله إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على غسيل أموال.
وندد ترامب في تغريدة مساء الخميس، بمحتوى الكتاب الجديد الذي سيصدر الجمعة ويتعلق بحملته الانتخابية والفوضى داخل البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه "مليء بالأكاذيب".
وتعليقًا منه على كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" لمايكل وولف الذي تقرر نشره قبل 4 أيام من التاريخ المحدد له على الرغم من محاولات منع صدوره، قال ترامب: "لم أسمح بأي دخول على الإطلاق لمؤلف هذا الكتاب المجنون!، لم أتحدث إليه أبدًا بشأن كتاب، مليء بالاكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

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