قلق في الكونجرس من تغريدات «الزر النووي»

طلب عضوان ديمقراطيان بمجلس الشيوخ أمس الخميس، من مدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقييم مخاطر تغريدات الرئيس دونالد ترامب، عن كوريا الشمالية على الأمن القومي للولايات المتحدة.



ويأمل رون وإيدن ومارتن هاينريش وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن يتولى دان كوتس "تقييم المخاطر" التي قد يكون تعرض لها كل من "الولايات المتحدة والمصالح والموظفين الأمريكيين" من جراء تغريدة أطلقها ترامب في الثاني من يناير.



وفي تلك التغريدة كان ترامب قال: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال "إن الزر النووي موجود على مكتبه دومًا، هلّا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعًا بأنني أنا أيضًا لدي زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".



ويريد هاينريش ووايدن أن يطّلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن.



وقالا: "إنهما يأملان بأن تُقيّم الاستخبارات ردّ الفعل المحتمل لكوريا الشمالية بعد تغريدة الرئيس في الثاني من يناير والتغريدات الاخرى وتصريحات التهديد (الصادرة عن) الرئيس"، وأملا أيضًا بأن تحدد الاستخبارات ما إذا كانت الطريقة التي يستخدمها ترامب تشكل رادعًا أو استفزازًا".



ووافقت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، على اقتراح كوري جنوبي باجراء محادثات الثلاثاء المقبل، على ما أعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.



وصرح ترامب أمس بأن المحادثات بين الكوريتين "أمر جيد"، معتبرًا أنها جاءت نتيجة حزمه حيال بيونج يانج.