«نصر الله»: «الحوثيون» جزء من «الحزب»

جددت ميليشيا حزب الله الإرهابية اللبنانية دعمها للحوثيين المنقلبين على الشرعية في اليمن، مؤكدة أنهم جزء منها، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الجمعة.



وأكد زعيم ميليشيا الحزب في لبنان حسن نصر الله، في مقابلة تليفزيونية بثتها قناة الميادين الإيرانية، أن الحوثيين جزء لا يتجزأ منهم، وذلك بما يثبت إرهاب ميليشيا حزب الله، ودعمها للانقلابيين في اليمن بإيعاز من ربيبتهما إيران.



وأضاف في تعليقه على انتفاضة الشعب الإيراني على نظام "ولاية الفقيه"، أن الانتفاضة "مؤامرة كبيرة على إيران"، مشيرًا إلى أن "الحوثي جزء منا ومن محور المقاومة".



ويدعم حزب الله الإرهابي اللبناني ميليشيا الحوثي في اليمن بخبراء ومدربين واستشاريين منذ اختطاف الميليشيات للعاصمة صنعاء أواخر 2014.



وأثبتت التقارير الاستخباراتية للتحالف وواشنطن، أن مطار صنعاء الدولي شهد في الفترة من سبتمبر 2014، وحتى مارس 2015، دخول مئات الخبراء والعسكريين اللبنانيين والإيرانيين لمساندة الانقلابيين.