القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:19 ص

اليوم.. «مكرم» تطلق رسالة «مصر أرض الأمن والسلام»

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
وفاء علي
dostor.org/2012029

تبدأ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، جولة برفقة نائب وزير الخارجية اليونانى تيرانس كويك، وذلك خلال زيارته للقاهرة.

ويأتي هذا فى إطار إطلاق أسبوع الجاليات «العودة للجذور»، وبدء أسبوع الجاليات القبرصية واليونانية، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومقرر له أن ينطلق من عروس البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة اليوم بالمزارات التراثية تشمل الأهرامات والمتحف المصرى ومنطقة الآثار الاسلامية وخان الخليلى، لإرسال رسالة للعالم بعنوان: "مصر هى أرض الأمن والسلام".

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