«العالمي للمصريين»: محمد صلاح في مصاف النجوم

هنأ الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، النجم المصري محمد صلاح؛ بمناسبة فوزه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا حسب استفتاء الكاف للعام ٢٠١٧، كما هنأ أبناء الشعب المصري على هذه الجائزة المستحقة لنجم مصر الكبير.



وقال الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج إن هذا فوز صلاح بلقب أفضل لاعب في أفريقيا جاء جداره؛ بعد أن قدم موسما رائعا مع المنتخب المصري حيث استطاع أن يصل به إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أفريقيا، كما حقق حلم المصريين بالوصول إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام صيف هذا العام بروسيا، إضافة لما قدمه مع فريق ليفربول الإنحليزي من براعة حاز من خلالها على إعجاب مئات الملايين من محبي كرة القدم حول العالم.



وأضاف الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج أن صلاح لا يستحق لقب أفضل لاعب في أفريقيا فحسب، بل من خلال ما قدمه من مستوى رائع هذا العام فإنه يؤهله للمنافسة على لقب أحسن لاعب في العالم بجوار عظام اللعبة أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو وغيرهما.



وتمنى الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج مزيد التوفيق للنجم المصري الكبير الذي يعكس صورة أكثر من رائعة عن مستوى الرياضة المصرية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.