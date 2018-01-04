عاجل.. السودان يستدعي سفيره في مصر
قال قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية قررت اليوم استدعاء سفير السودان لدى القاهرة، السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور.
قال قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية قررت اليوم استدعاء سفير السودان لدى القاهرة، السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور.
أطلقت مدرسة «قوص الصناعية بنين»، حملة بعنوان «مدينتي أجمل وأفضل»، لتجميل أكشاك الكهرباء وأسوار وبلدورات وأعمدة الإنارة بواسطة طلاب قسم الزخرفة بالمدرسة. وتحمَّل مجلس مدينة قوص في قنا، تكلفة الخامات ...
قال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، إن المهندسين هم القطاع الأساسي والحيوي لأي نهضة أو حضارة داخل مصر، مشيرا إلى أن لهم دور أساسي داخل كافة مؤسسات الدولة من صحة وري وطرق وكهرباء وغيرها من ...
استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ...