برلماني يطالب باستدعاء «مصيلحي» للتعرف على خطة «التصدي لانفلات الأسعار»

قال النائب علي بدر عضو مجلس النواب، إنَّه سيطالب باستدعاء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من أجل التعرف على خطة الوزارة بشأن التصدي لانفلات والرقابة على الأسعار داخل الأسواق في عام 2018، مضيفًا أنَّه حدث انفلات في أسعار السلع بشكل غير عادي من قبل كبار التجار خلال عام 2017، ويجب التصدي له بداية من العام الحالي.



وأضاف «بدر» لـ«الدستور»، أنَّه يجب ضبط السوق ومواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى أنَّ قانون حماية المستهلك سيردع غش التجار، مشددًا على أنَّه يحتوي على عقوبات صارمة ضد أي تاجر يحتكر أو يغش أي سلعة.