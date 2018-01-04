حطام عصا موسى.. لماذا يصر الدبلوماسي العجوز على الانحطاط السياسي؟

كتب عمرو موسى، الدبلوماسى السابق، مقالًا فى صحيفة «الشرق الأوسط»، أمس الأول الأربعاء، بدايته انطبق عليها المثل العربى القديم «أول القصيدة كفر»، حيث زعم أن الأنظمة السياسية بالعالم العربى بحاجة إلى تغيير أو حلول سياسية.

ولم يُشر الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إلى مقصده الحقيقى بمصطلح «الحلول السياسية»، وربما، وبفهمى البسيط، يريد الكاتب أن يقول إن الأنظمة الحالية فى الدول العربية يجب أن تتغير، فالملكيات يجب أن تصبح جمهوريات، والقيادات التى جاءت من رحم المؤسسات العسكرية يجب أن تتغير.

وذكر الكاتب أن المجتمعات العربية تحتاج إلى إعادة بناء، وإصلاح شامل وحقيقى فى مجالات التعليم، والاقتصاد، والعدالة، والإدارة، وإعلاء حكم الدستور والقانون والديمقراطية.

ونسى الكاتب أنه كان أحد المسئولين، ولمدة ١٠ سنوات، عن تطوير التعليم والاقتصاد والإدارة فى الدول العربية، التى كان هو أمين عام جامعتها، والتى كان مجرد موظف فيها، يقيم الندوات والاجتماعات ويحصل فى نهاية كل سنة على راتب كبير، إضافة إلى الامتيازات الكثيرة التى حصل عليها أثناء توليه المنصب.

ولا ننظر هنا إلى حقوق الرجل، لا سمح الله أبدًا، فهذا رزقه ورزق أسرته، ولكن، ماذا قدّم الأمين العام للجامعة العربية، للتعليم والصحة والاقتصاد؟ ودراويشه جاهزون، وأعرفهم بالاسم وتربطنى بهم علاقات طيبة، وأعرف ردودهم الجاهزة.

سيقولون لك: أقام أول قمة اقتصادية، واجتماعية، ومئات المؤتمرات، وآلاف اللقاءات، ورعى مئات الآلاف من الأوراق التى قُدمت أثناء العديد من الجلسات التى شهدتها أروقة الجامعة العربية.

وردى هنا جاهز عليهم، فأنا ابن الجامعة العربية، وأعرفها كما أعرف راحة يدى، كل قراراتها لا تساوى ثمن الحبر الذى كُتبت به، ولا ثمن الإنارة التى أُنيرت بها قاعاتها.

فقد كانت الاجتماعات أقرب ما تكون لجلسة تجمع الأحباب، أو كما يقول أهل الخليج: «لمة ربعنا».

نعم، لم تقدم الجامعة العربية أى ورقة عمل فعلية طبقت مضامينها لرسم مستقبل جيد لتعليم أبنائنا، ولا لصحة أبنائنا، ولا اقتصادنا المهلهل، و«ليزعل» من يشاء، فالأعمدة الخرسانية للجامعة متينة بما يكفى لأن ينطح رأسه فيها، فهذا هو فهمى البسيط والمتواضع، وربما كان للسيد عمرو موسى رأى آخر لا يعرفه إلا هو.

وإذا كان الكاتب يتحدث عن الدستور، فعن أى دساتير تتكلم؟ الدستور العراقى الذى كُتب تحت مظلة الأمريكان والإيرانيين، الذين شرعنت وجودهم فى العراق؟ أم الدستور المصرى الذى وضعت فيه ما وضعت من فخاخ وألغام، وهى فخاخ محكمة دُبّر أمرها بليل؟.

فإذا كنت تريد تغيير الدساتير فى العالم العربى من أجل «مواجهة التحديات» كما تقول، فقل لى: تريد تغيير الدستور السعودى؟ أم الإماراتى؟ أم التونسى؟ أم المصرى؟ وإذا كنت تريد ذلك، فلماذا تقرن اسمك دائمًا بـ«رئيس لجنة الخمسين»؟.

تحدث الكاتب عن إيران، وتركيا، والقضية الفلسطينية، وأذكر السيد عمرو موسى بقوله: «أنابوليس يطير فى الهواء»، الذى صرح به خلال مؤتمر أنابوليس، وهو موثق بالصوت والصورة.

وأذكرك بموقفك أيام كان شباب الانتفاضة يملأون شوارع فلسطين، لتخرج علينا بتصريحات نارية عن عدائك لإسرائيل، وهى عداوة تظهر على شاشة التلفزة التى تجيد فن إدارة الكاميرا نحوك، وأنت قادر على أن تضع نفسك، كما تحب، تحت أضواء الإعلام والميديا.

لن أتحدث عما تطرحه عن الشباب العربى، وعن تحديات المستقبل، وعن مفهوم العمل العربى المشترك، الذى كنتَ أحد أسباب فشله بامتياز، دون منازع، فكلها أفكار قديمة سبق لك أن قدمتها، وهناك من اشتراها فى فترة ما من الزمن، لكنها اليوم لا تصلح للعرض ولا للشراء.

فالشباب يتطلع إلى ألا يكون للكهلة وكبار السن دور فى مستقبلهم، فهم، أى الشباب، يعيشون فى قرية، وهم أفضل منا بكثير فى استخدام وسائل التواصل والمعارف الأخرى، أما التحديات فلها رجالها الذين انتخبوا من مواطنيهم.

صحيح أن من يحتمى بالدول العظمى سوف يظل «عريان»، ولكن من نافلة القول إن من يحتمون بالشخصيات السياسية والمأجورين والمستأجرين من قوى وأحزاب، هم أيضا «عرايا»، أليس كذلك؟.

ما لفت انتباهى، هو تكرارك كلمة «المصالح» كثيرًا، وهو مصطلح أقف باحترام أمامه، فالكل له مصالحه، لكن على أساس الثوابت الوطنية والقومية، والحفاظ على مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية، أليس كذلك؟.

ثنائية إيران وإسرائيل مهمة أيضًا، وإذا كنت تريد القول إن إسرائيل أخطر من إيران، فهذا كلام غير دقيق وغير سليم، وربما أكون على خطأ، ولكن، ألا ترى يا سيدى أن إسرائيل تحتل بلدًا واحًدا، بينما تحتل إيران ٤ بلدان عربية.

أقول لك وبشكل واضح: إن إيران لا تنتمى للمنطقة العربية، لا من قريب ولا من بعيد، هى تنتمى على أساس الطائفة فقط، وما عداها، فهناك زملاء آخرون يمكنهم الرد عليك من خلال كمية «الشتائم» والسباب، التى يستخدمها المواطن العادى فى إيران واصفًا العرب، وفى بعضها ألفاظ خادشة للحياء.

وإذا كنت فى الفقرة الخامسة من مقالك، تريد القول إن الشعوب العربية تقف مع الدول المدنية «فى وصف لما يجرى الآن فى إيران»، فأنا أقول لك: إن الشعوب العربية تحتاج قادة عسكريين يديرون شئونها، فهم الأقدر والأكثر كفاءة وانضباطًا والأكثر فهمًا لهذه الشعوب، ولا أريد أن أرهق القارئ بتعداد الشعوب التى تريد ذلك.

أما بالنسبة لتركيا، فأنا لا أريد أن أذكرك بأنك أول من فتح الباب للأتراك فى الجامعة العربية من خلال «المنتدى العربى التركى».

القادة فى تركيا يا أستاذنا العزيز الجليل، يعادون العرب أولًا وأخيرًا، ولا أريد أن أذكر شواهد على ذلك، فهى كثيرة جدًا، والدور التآمرى التركى على البلدان العربية كبير وخطير أيضًا، بداية بمصر، مرورًا بسوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر والخليج، باستثناء قطر التى تحميها تركيا.

وما زلت يا أستاذ عمرو، تحلم بالورقة التى قدمتها فى الجامعة العربية عام ٢٠١٠، المسماة «رابطة الجوار العربى»، وقد عفا عليها الزمن.

فتركيا وإيران وإثيوبيا ليست عربية، ولن تنتمى للعروبة، لا فكرًا ولا فهمًا ولا حتى كأصدقاء، فأرجو منك مع جزيل الشكر والاحترام أن تحرق أوراق هذه الأطروحة، التى لطالما صدعت رءوسنا بها.

على الهامش: لم تذكر الدور القطرى فيما قدمت من حصادك يا معالى الأمين العام، فما السبب؟

