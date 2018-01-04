القاهرة : الخميس 04 يناير 2018
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الخميس 04/يناير/2018 - 09:00 م

جابر نصار وعزت العلايلي يقدمان العزاء في إبراهيم نافع

جابر نصار وعزت العلايلي
محمد عبدالعزيز-نادية عبد الباري
dostor.org/2011877

وصل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إلى مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد إبراهيم نافع، وسبقه في الوصول الفنان الكبير عزت العلايلي وسادت حالة من الوجوم والحزن عليهما.

توفي الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، الإثنين الماضي بالمدينة الطبية بإمارة دبي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ويعد إبراهيم نافع، أحد أبرز رواد الصحافة المصرية، وشغل منصب نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وكانت له إنجازات كبيرة في مجال الصحافة، كما ساهم في تدشين عدد من الإصدارات الصحفية والمجلات المتخصصة.

جابر نصار وعزت العلايلي يقدمان العزاء في إبراهيم نافع
جابر نصار وعزت العلايلي يقدمان العزاء في إبراهيم نافع
جابر نصار وعزت العلايلي يقدمان العزاء في إبراهيم نافع
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