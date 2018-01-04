القاهرة : الخميس 04 يناير 2018
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الخميس 04/يناير/2018 - 08:56 م

«التنمية السياحية»: 365 مليون جنيه إيرادات خلال الربع الثاني من 2017-2018

سراج الدين سعد رئيس
سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية
رامى حسين
dostor.org/2011876

قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، إنَّ الهيئة حققت إيرادات وصلت إلى 365 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، موضحًا أنَّ المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي يصل إلى 900 مليون جنيه.

وأضاف «سعد» لـ«الدستور»، أنَّ الهيئة تجاوزت نسبة الفائض الحكومي المستهدف بنسبة 100%، معلنًا عن سداد 330 مليون جنيه بالكامل إلى وزارة المالية، كما حققت ما يقرب من 80% من الإيرادات المستهدفة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018.

وأوضح أنَّ تحقيق الـ100% جاء نتيجة اتباع سياسة ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنَّ جميع الإيرادات تمَّ استحقاقها من التعاقدات القديمة مع الهيئة والأقساط على المتعاملين مع الهيئة.

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