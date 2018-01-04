«التنمية السياحية»: 365 مليون جنيه إيرادات خلال الربع الثاني من 2017-2018

قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، إنَّ الهيئة حققت إيرادات وصلت إلى 365 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، موضحًا أنَّ المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي يصل إلى 900 مليون جنيه.



وأضاف «سعد» لـ«الدستور»، أنَّ الهيئة تجاوزت نسبة الفائض الحكومي المستهدف بنسبة 100%، معلنًا عن سداد 330 مليون جنيه بالكامل إلى وزارة المالية، كما حققت ما يقرب من 80% من الإيرادات المستهدفة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018.



وأوضح أنَّ تحقيق الـ100% جاء نتيجة اتباع سياسة ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنَّ جميع الإيرادات تمَّ استحقاقها من التعاقدات القديمة مع الهيئة والأقساط على المتعاملين مع الهيئة.



