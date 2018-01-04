10 يناير.. استنئاف محاكمة 7 متهمين باقتحام فيللا «مجدي حتاتة»

حددت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وكرداسة، جلسة 10 يناير، لنظر الاستئناف المقدم من 7 متهمين بسرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة، على حبسهم عامين.



كانت محكمة جنح إمبابة برئاسة المستشار محمد فاروق قضت بمعاقبة 7 متهمين، بينهم هارب، باقتحام فيللا الفريق مجدي حتاتة، بالحبس عامين لاتهامهم بدخول مسكن مملوك للغير، وحيازة أسلحة بيضاء.



كشفت تحقيقات النيابة، عن تكوين 7 متهمين تشكيل عصابي لسرقة الفيللات بطريق القاهرة الإسكندرية بالإكراه، وتبيَّن أنَّ المتهمين دخلوا فيلا الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقرية سمرقند، وفور دخولهم الفيلا شاهدوا صورة صاحبها برفقة شخصيات مهمة، من بينها الرئيس الأسبق، فهربوا دون القيام بسرقة أية محتويات من الفيللا.



وأشارت التحقيقات، إلى أنَّ قوة أمنية من المباحث تمكنت من ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.



