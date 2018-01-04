القاهرة : الخميس 04 يناير 2018
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الخميس 04/يناير/2018 - 08:55 م

البورصات الأمريكية: خسائر مستثمري العملات الإلكترونية «غير قابلة للاسترداد»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2011874

طالبت هيئة البورصات الأمريكية، المستثمرين بتوخي الحذر عند التعامل مع العملات الإلكترونية مثل "البيتكوين"، مؤكدة أنها لن تكون قادرة على استرداد خسائر المستثمرين.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجهات الحكومية والفيدرالية قد لا تستيطع استرداد أي استثمارات مفقودة من الجهات غير القانونية.

وأوضح البيان، أن العديد ممن يروجون لفكرة العروض الأولية للعملة والاستثمارات الأخرى في العملات الإلكترونية غير خاضعين لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية والحكومية.

وتشهد العملات الإلكترونية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الجاري رغم تغير اهتمامات المستثمرين من "البيتكوين" إلى عملات أقل قيمة مثل "الإيثريوم" و"الريبل" و"كاردانو".

وأشار البيان، إلى أن هيئة البورصات الأمريكية والجهات الرقابية في الدولة يتابعون الانتهاكات لكنهم لا يستطيعون مساعدة المستثمرون الذين قد يفقدون أموالهم.

وتأتي هذه التحذيرات عقب أقل من شهر من تصريحات أطلقها رئيس الهيئة الأمريكية "جاي كلايتون" بشأن عدد من المخاوف بشأن العملات الإلكترونية وعروضها الأولية.

وصعدت القيمة السوقية لإجمالي العملات الإلكترونية إلى مستوى 772.891 مليار دولار بعدما كانت تسجل 613.605 مليار دولار في بداية العام الجاري.

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