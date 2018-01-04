«حقيبة سوداء» تثير الذعر في العجوزة (صور)

سيطرت حالة من الذعر على سكان منطقة العجوزة، بعد العثور على حقيبة سوداء بالقرب من قسم الشرطة، وانتقل خبراء المفرقعات لموقع البلاغ، وتبيَّن أنَّها عبارة عن حقيبة بداخلها بقايا مأكولات.



تلقَّى مأمور قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من ضابط معين لحراسة كنيسة «مارجرجس»، يفيد بأنَّه في أثناء وجوده في محل خدمته، حضر إليه أحد العاملين بالكنيسة، وأبلغه بوجود حقيبة سوداء اللون متروكة بشارع النيل، بالقرب من قسم شرطة العجوزة، وبإخطار اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بسرعة انتقال خبراء المفرقعات للتعامل مع الواقعة.



انتقل العميد إبراهيم حسين مدير مفرقعات الجيزة، لموقع البلاغ وتم فرض كردون أمني حول الحقيبة، وبفحصها تبيَّن أنها حقيبة بداخلها ثلاث عبوات بداخلها بقايا مأكولات، ولا توجد بها ثمة متفجرات، وسلبية البلاغ، وتم إجراء عملية تمشيط لمحيط تواجد الحقيبة.

